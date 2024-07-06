وزير دفاع بريطانيا الجديد: مهمة حزب العمال تتركز فى جعل بريطانيا آمنة

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قال وزير الدفاع البريطاني الجديد "جون هيلي" اليوم "السبت" إن حزب العمال يرغب في جعل بريطانيا آمنة في الداخل وقوية في الخارج.



وأضاف هيلي - في أول تصريحات له نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أن هناك العديد من المشاكل الخطيرة التي يواجهها العالم، مثل الحرب في أوروبا، والصراع في منطقة الشرق الأوسط، والحرب الروسية المستمرة، بالإضافة تزايد التهديدات العالمية.



وأشار هيلي إلى أن القوات المسلحة تعاني نقص التمويل منذ 14 عاما،إلا أن حزب العمال ملتزم بشكل تام بتخصيص 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي ولحلف شمال الأطلسي (ناتو) وللردع النووي بالإضافة إلى دعم أوكرانيا.



وتأتي هذه التصريحات بعدما عقد رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" أول اجتماع وزاري له بعد أن حقق حزبه "العمال" انتصارا كاسحا في الانتخابات التشريعية وتوليه رئاسة وزراء البلاد.



يذكر أن حزب العمال البريطاني المعارض حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول "الخميس"، لينهي بذلك 14 عاما من حكم حزب المحافظين عاصر خلالها أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب فضائح سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية.