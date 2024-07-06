وزير المجالس النيابية: توجيه من رئيس الوزراء بالتعاون مع آليات الحوار الوطنى

كتب الأمير نصرى

قال المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد اجتماعه بصورة دورية، موضحا أن التواصل السياسى هو أن الحوار الوطنى سيكون جزءا من التواصل السياسى والوزارة.

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أنه تم إخراج 136 توصية فى المرحلة الأولى من الحوار و97 توصية للنسخة الاقتصادية، وهذه التوصيات تحتاج إلى تنفيذ عاجل.

ولفت محمود فوزى إلى أنه لديه توجيه واضح من رئيس الوزراء بالتعاون الكامل والتام مع آليات الحوار الوطنى وهى مفيدة لجميع الأطراف المواطن والحكومة والمسئولين، حيث نبه الحوار لمسائل مهمة فى أوقات كثيرة، ويترتب عليها بتبنى سياسية جديدة أو سياسة قائمة أو زيادة وعى المواطنين بالسياسة المطبقة.

اوضح محمود فوزى أنه كيف ستكون آلية العمل على تنفيذ التوصيات فى المرحلة المقبلة، ونتعهد ان نضع الخطة التنفيذية العجلة لأسرع تنفيذ لهذه المخرجات، كما ناقشنا ماذا عن القضايا المتبقية، وهى قضايا شديدة الأهمية وعلى أولويتها الحبس الاحتياطى.



