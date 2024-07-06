وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يرسلان وفدين لتقديم العزاء فى وفاة أحمد رفعت

كفر الشيخ- محمد سليمان

توافد عدد كبير من أهالي كفر الشيخ والشخصيات العامة وعدد كبير من اللاعبين بالنوادي المتعددة، وقدم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء هاتفياً لمحمود رفعت شقيق اللاعب أحمد رفعت، ومحمود ومحمد العسكري، خالي اللاعب محمد رفعت، خلال اتصال هاتفي، وقد أرسل وفداً لتقديم واجب العزاء.

كما كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بحضور جنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم اللاعب أحمد رفعت نجم منتخب مصر ونادى مودرن سبورت.

وقد شارك عدد من اللاعبين تقديم واجب العزاء لاعبي المنتخب والنادي الأهلي واللاعبين القدامي، منهم محمود عبدالمنعم كهرباء، وعبد الظاهر السقا، وعمرو السيسي،ومحمود جنش، وهيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن اسبورت، وكل الاعبين، وحسين السيد، وأحمد عاطف، ومنجا،، وعمرو رمضان، وحازم إمام لاعب الزمالك، ومروان محسن.

كما شارك جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وإيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق، وإيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كما شارك في تقديم العزاء عدد من اللاعبين منهم كابن فريق الزمالك شيكابالا، وحازم إمام عضو مجلس اتحاد الكرة.

وقال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه وصل قرية إبشان، قبل الجنازة بساعة فى انتظار وصول الجثمان لحضور الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب، بحضور وفد من مديرية الشباب والرياضة، يضم عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة ومحمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية و محمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا و هشام فتح الله مدير إدارة شباب الرياض والعاملين بالشباب والرياضة وأهالى القرية بتواجد لاعبي منتخب مصر وعدد كبير من نجوم أندية الأهلي ومودرن سبورت وغيرهم.

وقد نعى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، الذي توفي صباح اليوم السبت، وتجدر الإشارة إلى أن والدة اللاعب أمينة العسكرى موظفة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ ومنتدبة للعمل بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.



تواجد عدد كبير من الاهالي بالسرادق



تؤثر شيكا بالا بوفاة احمد رفعت



جانب من الحضور بالسرادق