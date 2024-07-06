اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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نصف الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يطيل حرب غزة لأسباب سياسية

السبت، 06 يوليو 2024 05:00 ص
نصف الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يطيل حرب غزة لأسباب سياسية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
وكالات

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كشف استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب في غزة، المستمرة منذ نحو 9 أشهر، تطول بسبب "اعتبارات سياسية" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الجمعة، قال 54 بالمئة، إن سبب عدم انتهاء الحرب حتى الآن اعتبارات سياسية لنتنياهو، ورأى 34 بالمئة أن ذلك لأسباب جوهرية وعملياتية، بينما كان 12 بالمئة غير متأكدين.

واعتبر 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن تعامل رئيس الوزراء مع الحرب "كان سيئا"، مقارنة بـ28 بالمئة أعطوه درجة جيدة، و4 بالمئة لم يكونوا متأكدين.

ويواجه نتنياهو اتهامات بإطالة الحرب لإنقاذ مستقبله السياسي، وسط ضغوط من وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال إنهائها من دون تحقيق أهدافها المعلنة، مما يعني فعليا حل الحكومة.







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