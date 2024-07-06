موجود فى كل بيت.. احذر هذا النوع من الأوانى يضر الكلى

كتبت فاطمة ياسر

من تقليل كفاءة الكلى إلى التسبب في تطور أمراض الكلى المزمنة، إليكم كيف يشكل البلاستيك خطورة على الكلى، وفقا لموقع hindustantimes.

البلاستيك متين ومرن ويمكن استخدامه لفترة طويلة جدًا في حين أن الطبيعة غير المكلفة لهذا العنصر تجعله منتجًا شائع الاستخدام، إلا أنه يجلب معه أيضًا مخاطر صحية.

أوضح التقرير، أن أحد المخاوف الأساسية المرتبطة بإستخدام البلاستيك هو وجود مواد كيميائية سامة في البلاستيك، مثل بيسفينول أ (BPA) والفثالات، والتي غالبًا ما تستخدم لتعزيز مرونة ومتانة المنتجات البلاستيكية، فيمكن أن تتسرب هذه المواد الكيميائية إلى الأطعمة والمشروبات، خاصة عندما يتم تسخين الحاويات البلاستيكية أو ملامستها للأطعمة الحمضية أو الدهنية.

التأثير الصحي للبلاستيك على الصحة

تعتبر مادة BPA"" والفثالات من المواد المعروفة التي تسبب خللاً في الغدد الصماء، وهذا يعني أنها يمكن أن تتداخل مع أنظمة الهرمونات في الجسم، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الصحة الإنجابية، ومشاكل النمو عند الأطفال، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأنواع معينة من السرطان".

المخاطر الصحية لاستخدام البلاستيك على الكلى

تأثير مادة BPA والفثالات على الكلي عند استهلاكها ويمكن أن تسبب إضطرابات في الهرمونات في الجسم، وبالتالي تسبب مضاعفات صحية مختلفة وتكون هذه المواد الكيميائية مروعة لأنها قد تسبب الإجهاد التأكسدي والالتهاب في المراحل الأولية من إصابة الكلى.

المضاعفات الإضافية لأمراض الكلى الموجودة

يمكن أن تتسبب السموم الموجودة في البلاستيك في حدوث مضاعفات إضافية للكلى للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، فإن التعرض المستمر لاستخدام البلاستيك يؤدي إلى تفاقم المرض، وبالتالي حدوث مضاعفات في السيطرة عليه وعلاجه.

انخفاض معدل الترشيح الكلوي

تلعب الكلى دورًا حاسمًا في تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم. ومع ذلك، فإن المستويات العالية من مادة BPA يمكن أن تؤدي إلى تراكم السموم داخل الكلى، مما يقلل من كفاءتها. يمكن أن يؤدي هذا إلى وجود البروتين في البول وتطور أمراض الكلى المزمنة، مما يسلط الضوء على التأثير المحتمل للبلاستيك على صحة الكلي.

