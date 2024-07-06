مصدر يابانى: قائد قوات الدفاع الذاتى البحرية يلمح للاستقالة

أحمد علوى

أكد مصدر حكومي ياباني، أن قائد قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية الأدميرال ريو ساكاي، يُلمح إلى الاستقالة، بعد سوء التعامل مع معلومات سرية من قبل أفراد على عدة مدمرات.



وقال المصدر - حسبما نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم السبت - "إن الأدميرال ريو ساكاي، أعرب عن نيته تحمل المسئولية، حيث تخطط وزارة الدفاع لمعاقبة المتورطين، بما في ذلك كبار الضباط في المستقبل القريب" مشيرا إلى أن الوزارة تخطط أيضا لنشر نتائج تحقيقاتها حول كيفية التعامل مع المعلومات، المصنفة على أنها أسرار دولة، داخليا ومن خلال الفروع الثلاثة لقوات الدفاع الذاتي.



وأفادت "الدفاع اليابانية" في شهر أبريل الماضي، بأن أحد أفراد طاقم المدمرة إينازوما، التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية، تم تكليفه بالتعامل مع معلومات سرية دون الخضوع لفحص الخلفية الخاصة به، كما هو مطلوب بموجب قانون السرية للمسئولين الحكوميين الذين سيكون لديهم حق الوصول إلى أسرار الدولة.. وتم إيقاف أربعة من كبار ضباط قوات الدفاع الذاتي البحرية عن العمل أو تخفيض رواتبهم فيما يتعلق بهذه القضية.



وقال المصدر: "إن تحقيقا أجرته الوزارة، بدأ بعد أن قال وزير الدفاع مينورو كيهارا في 26 أبريل الماضي إنه يأخذ الأمر بجدية شديدة، ووجد حالات أخرى لسوء التعامل مع معلومات سرية تتعلق بعدد من مدمرات قوات الدفاع الذاتي البحرية".



ويخضع الأفراد لعملية تدقيق تتحقق من الإدانات الجنائية وإدمان الكحول والصعوبات المالية قبل السماح لهم بالتعامل مع أسرار الدولة.



وحتى نهاية عام 2023، صنفت الوزارات والهيئات ما مجموعة 751 بندا على أنها أسرار دولة، منها 429 بندا لوزارة الدفاع، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمواصفات الأسلحة وأدائها.