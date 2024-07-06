مديرية الطب البيطرى بالشرقية تكثف جهودها لتنمية الثروة الحيوانية

الشرقية - إيمان مهنى

جهود مكثفة تبذلها مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، في تنفيذ المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الدولة من أجل تنمية الثروة الحيوانية باعتباره أحد القطاعات الهامة حيث يساهم بنسبة ملموسة من إجمالى الناتج الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار مربي الماشية .

وقال الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن الأطقم البيطرية علي مستوي 17 ادارة، تبذل جهودا مكثفة في مبادرات الرئاسية من أجل تنمية الثروة الحيوانية، من خلال 180 لجنة تتنقل من بيت إلى بيت، من أجل تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية.



و أشار إلى أنه يوجد 5 حملات قومية مكثفة ضد الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية والوادي المتصدع وأنفلونزا الطيور ، لافتا أن الشرقية خالية من أي بؤر إصابة بهذه الأمراض.



وأكد وكيل الوزارة أن الحملة القومية للحمى القلاعية والوادي المتصدع، التي انطلقت في مارس الماضي، تحصين ألف رأس بنسبة 80% من حجم الثروة الحيوانية و ترقيم و تسجيل الماشية، مشيرا إلي ذلك جاء نتيجة جهود مكثفة بين اطقم البيطريين الذين يقومون بالتوعية المربين بأهمية التحصين و اطقم البيطريين المختصين بالتطعيم، مشيدا بارتفاع نسبة وعي الفلاحين و المربين بأهمية التحصين.

و تابعا أن هناك أيضا رقابة علي مزارع الدواجن و علي المجازر للتأكد من سلامة و جودة المذبوحات، و كذلك القيام الدوري بحملات التقصي الوبائي.



وعن الرقابة علي الأسواق والمصانع، قال وكيل الطب البيطري، أن هناك حملات يومية صباحا و مساء على الأسواق والمصانع و سحب عينات من المعروض للتأكد من سلامتها، آخرها حملة مكبرة ضبط 5 طن و 800 كيلو أسماك مدخنة بأحد مصانع بير السلم، كما توجد رقابة علي مصانع بيع اللحوم المصنعه و تأكد من جودة المنتجات و صلاحيتها.



و استطرد أنه تنفيذا للبروتوكول الموقع مع مديرية الشباب والرياضة، هناك لجان تفتيش علي مراكز الشباب التي يتداول فيها أغذية و كذلك الأندية العامة و الخاصة .