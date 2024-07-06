محصول الذرة الشامية يزين حقول أسوان.. يظل فى الأرض 90 يوما

أسوان- صلاح المسن

تعد الذرة الشامية من أهم المحاصيل الصيفية لدى مزارعى أسوان، خاصة أنه يستخدم فى صناعة الخبز، وكذلك علف الماشية والطيور، وكذلك يتم تخزينه فى المنازل مثل محصول القمح، ومن المحاصيل الصيفية، التى تتميز بقصر مدة بقائها فى الأرض ويصل عمرها إلى 90 يوما تقريبا.

وتولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بمحصول الذرة الشامية كونه أحد المحاصيل الاستراتيجية التى تدخل فى إنتاج الزيوت، كما كانت هناك متابعة مستمرة للمحصول من قبل مديرية الزراعة منذ بداية الزراعة حتى موسم الحصاد، وتمت مكافحة الحشرات الضارة والآفات حفاظا على المحاصيل الصيفية.

وقام الفريق الإرشادى الريفى بمحافظة أسوان بتنفيذ أنشطة إرشادية بمركز كوم أمبو، حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصول الذرة الشامية، وتمت توعية المزارعين بضرورة اتباع السياسة الصنفية للمحصول وتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بإنتاجية محصول الذرة الشامية، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين تم من خلالها الإجابة على استفساراتهم من الخبراء المشاركين فى الفريق .

يأتى ذلك استمرارا لأنشطة وفعاليات الفرق الإرشادية الريفية التى نظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة بالمحافظات تحت رعاية، رئيس مركز البحوث الزراعية وإشراف المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية.

كانت قد استطاعت الإدارة المصرية تحقيق اكتفاء ذاتى من العديد من المحاصيل الزراعية ومنها، محاصيل مثل الأرز، والذرة البيضاء، والذرة الرفيعة.

كما عقدت مديرية الزراعة بأسوان العديد من الفعاليات التوعوية خلال الفترة الماضية، حيث تناولت الندوات استعراض أصناف الذرة الشامية، والهجن الفردية، والثلاثية البيضاء والصفراء، وأهميتها فى إنتاج الخبز والعلف، وتعريف الحضور بالمواعيد المناسبة للزراعة وأهمية اختيار الأصناف الجيدة، وطرق مكافحة الحشائش والآفات التى تصيب محصول الذرة، من خلال برنامج المكافحة المتكاملة، وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات المزارعين.

وتم تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين، والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية فى زراعة المحاصيل، لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتى بما يساهم فى زيادة الدخل القومي."