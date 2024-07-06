محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الجامعة ويتفقد إنشاء مركز التحول الرقمى

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، في مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لتهنئته بمناسبة توليه منصب محافظ كفرالشيخ، كما قدم رئيس جامعة كفرالشيخ، التهنئة للدكتور عمرو البشبيشي، لتجديد الثقة بتولية منصب نائب محافظ كفرالشيخ، متمنياً لهما التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لجهود التنمية بالمحافظة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالدور الذي تقوم به جامعة كفر الشيخ في خدمة المجتمع، من خلال برامجها التعليمية المتنوعة وأنشطتها البحثية والعلمية، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة في مختلف المجالات.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجانبين لمتابعة سير العمل ومتابعة المشاريع المشتركة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أعمال إنشاء مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وذلك في ضوء ماحققته الدولة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والرقمنة تعاطياً مع توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة فى جميع القطاعات، وتعظيم إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ونظم المعلومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات ‏التنفيذية.

وقال محافظ كفرالشيخ، أن إنشاء مركز التحول الرقمي جاء لتطبيق توجهات الجمهورية الجديدة وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات وسبل إستغلال التكنولوجيا المتقدمة ورقمنة الخدمات من خلال بنية معلوماتية متقدمة تعود إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة لأهالى كفر الشيخ فى وقت أقل وزمن استجابة أسرع ومعدل إنجاز وجودة متميزة، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار في أساليب تطوير أداء العمل وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة، لإحداث نقلة نوعية متقدمة على طريق التنمية الرقمية مما ينعكس إيجاباً على تطوير الأداء والخدمات التي تقدمها الدولة بإستخدام المنظومات الالكترونية لميكنة ورقمنة جميع الخدمات والإستغناء عن المعاملات الورقية، تحقيقاً لمبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكل صوره، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في صناعة القرار، والمساهمة في وضع الخطط واستحداث برامج لتلبية احتياجات العمل.

من جانبه قال نائب محافظ كفرالشيخ، أن إنشاء مركز التحول الرقمي، هو تجربة جديدة، تجسدت برؤية القيادة الرشيدة، تشير إلى مستقبل عنوانه الريادة والتميّز استناداً إلى تطبيق أحدث التقنيات للوصول لجودة الخدمات والمعرفة الرقمية، واستغلال التكنولوجيا فى تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، كما يهدف إنشاء مركز التحول الرقمي إلى الربط بين الإدارات والمديريات والهيئات المختلفة، من خلال البنية الأساسية والنظم والتطبيقات.



محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس الجامعة



محافظ كفر الشيخ ونائبه ورئيس الجامعة