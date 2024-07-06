محافظ القاهرة يتفقد أحياء بالمنطقة الجنوبية ويفتتح دار مناسبات بدار السلام

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية شملت أحياء دار السلام، والبساتين، والمعادى، وشارعى أحمد زكى والفيوم لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم، كما التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى بين المواطنين والاستماع لشكواهم وسرعة تقديم الحلول لها فى إطار القانون، مؤكدًا أن معيار التقييم بالنسبة له هو رضا المواطنين عن الخدمات، والنتائج على أرض الواقع.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، وعدد من رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة متابعة رفع الإشغالات، ومنع الانتظار الخاطئ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الجنوبية والطرق المؤدية إليه، ورفع كفاءة الرصف والأرصفة، وأعمدة الإنارة، ومراجعة الإنترلوك واستبدال التالف منه، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالى على المنطقة.

كما افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة خلال الجولة دار مناسبات دار السلام التى تم إقامتها لخدمة أبناء المنطقة بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.