محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، الاحتفال الديني الكبير الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب صلاة المغرب، بمسجد الشهداء بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هـ.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمحافظة الإسماعيلية، وقيادات مديرية الأوقاف والأزهر الشريف بالإسماعيلية، وعدد من أئمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية.

وقد بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصباح شكري.

ثم ألقى الشيخ الدكتور محمد سليمان إمام وخطيب مسجد بدر، كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة، والتي أشار خلالها إلى الدروس المستفادة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وأهمها الاقتداء برسول الله في حب الوطن وبناء الأوطان، والعمل ابتغاء وجه الله تعالى، والتضحية في سبيل رفعة ونصر دين الله، وأن الإسلام دين يدعو إلى العلم والأخذ بالأسباب، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال إعداد رسول الله للهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، ثم اختتمت الاحتفالية بتقديم التواشيح والابتهالات الدينية، للمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد.

وفي كلمته، نقل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمواطني الإسماعيلية بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأعرب "أكرم" عن خالص تهانيه القلبية لمواطني محافظة الإسماعيلية، بمناسبة الذكرى العطرة لـ "الهجرة النبوية الشريفة" والعام الهجري الجديد، داعيًا المَولى عز وجلّ أن يحفظَ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مختتمًا، سعيد بثقة القيادة السياسية وتكليفي محافظًا للإسماعيلية، التي قضيت بها معظم سنوات خدمتي بالقوات الجوية، متمنيًا أن تعود الإسماعيلية لسابق عهدها "باريس الصغرى" ، بالعمل والاجتهاد وتكاتف الجميع، مؤكدًا أنه والجهاز التنفيذي للمحافظة في خدمة كافة مواطني الإسماعيلية.