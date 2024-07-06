محافظ الإسماعيلية الجديد: هدفى عودة المحافظة عروسا للقناة وخدمة كل المواطنين

الإسماعيلية- صبرى غانم

التقى اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بعدد من العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية، في أولى لقاءاته عقب تكليفه محافظًا للإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني للمحافظة.

وقال محافظ الإسماعيلية خلال حديثه مع العاملين: تشرفت بثقة القيادة السياسية باختياري وتكليفي محافظا للإسماعيلية، وسعيد بهذه الثقة، خاصة أن الاختيار كان لمحافظة الإسماعيلية، التي سبق أن عملت بها لسنوات طويلة خلال عملي بالقوات الجوية، وسعيد بالعمل مع مواطني الإسماعيلية، وأعلم مدى حبهم وانتمائهم واعتزازهم بمحافظتهم، وارتباطهم بالنادي الإسماعيلي".

وأضاف "أكرم"، "هدفي عودة الإسماعيلية عروسًا للقناة كما عهدناها، وأنا أومن بالعمل الجماعي والعمل الميداني"، موجهًا الشكر للواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية السابق على مجهوداته بالمحافظة خلال مدة عمله بها، وأسعى للعمل من حيث انتهى، مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية وتحمل الجميع لمسئولياته، لتحقيق أهداف القيادة السياسية، والوصول بمحافظة الإسماعيلية للنموذج الذي يليق بتاريخها ومواطنيها الذين يمتازون بتحضرهم ورقيهم.

وقدَّم "أكرم" التهنئة لأهالي الإسماعيلية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها الأبِيِّ، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختتم "أكرم": هدفي هو خدمة كافة مواطني الإسماعيلية من خلال التعاون والعمل مع كافة الجهات، وأنا مسئول عن خدمتهم أمام الله.