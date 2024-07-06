قافلة طبية بمستشفى الشيخ زويد لخدمة أهالي شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تواصل إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء تنفيذ قافلة طبية شاملة بمستشفى الشيخ زويد، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، تضمنت القافلة معظم التخصصات الطبية، وساهمت في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأهالي المنطقة.

قامت الدكتورة إينا سلام، مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، بمتابعة نشاط القافلة وضمان سير العمل بسلاسة، مع تذليل كافة العقبات.

وأعرب الدكتور علي حمدي أبو عالية، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، عن شكره وتقديره لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة على مجهوداتهم الكبيرة.

وأعلن الدكتور علي حمدي أبو عالية عن فحص جميع الحالات المرضية، ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة منهم، وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان.

على هامش القافلة، نفذت إدارة الشيخ زويد الصحية أربع فرق للمبادرات الرئاسية للأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، وأجرت تحاليل للاعتلال الكلوي والسكر التراكمي والدهون.

كما عقدت نادية نجيب، مشرفة الإدارة، وفريق الإعلام، لقاءات تثقيفية مع السيدات والمواطنين، لتعريفهم بالخدمات الطبية المقدمة وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

شارك فريق خدمة المواطنين بالإدارة في توجيه ومساعدة المرضى، وخاصة غير القادرين وكبار السن، للوصول إلى العيادات التخصصية للكشف والعلاج.

كما نظمت نادية نجيب ومسئولات نوادي المرأة بالشيخ زويد معرضاً للمنتجات الأسرية والحرف اليدوية السيناوية، لدعم الأسر المحلية وتشجيع الصناعات اليدوية.

هذه القافلة تأتي في إطار جهود مستمرة لتحسين الخدمات الصحية في شمال سيناء، وتعزيز الوعي الصحي بين المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لجميع أفراد المجتمع.