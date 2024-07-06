فى واقعة فيديو الغش.. التعليم تشكل لجنة خاصة لتصحيح إجابات طلاب الثانوية.. فيديو

تداولت صفحات وجروبات أولياء الأمور فيديو لأولياء أمور يقومون بتغشيش أبنائهم فى امتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة اليوم؛حيث ظهرت إحدى الأمهات تقوم بتغشيش الطلاب من خلال "إملاء" الإجابة من أسفل سور المدرسة حيث تقف أمام السور وتملى على الطلاب الإجابات.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا، أكدت فيه أنها ستتخذ عددا من الإجراءات، وكشف شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل فى اللجنة محل الواقعة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه فى حال ثبوت صحة الغش الجماعى وتطابق الإجابات بين طلاب اللجنة سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل فى الدور الثانى.

كما توعدت وزارة التعليم بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل المسئولين عن التقصير فى الواقعة.