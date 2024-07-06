عبد الله حمدوك لـ"اليوم السابع": دور مصر فعال وأساسى فى إنهاء الحرب بالسودان

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

قال رئيس وزراء السودان السابق، ورئيس تنسيقية تقدم السودانية عبد الله حمدوك، إن دور مصر أساسي وفعال في إنهاء الأزمة والحرب في السودان.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استضافة مصر لمؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية في القاهرة، يؤكد دورها الفعال وجهودها فى إنهاء الانقسام.

وتابع: نتمنى أن يكون هناك توافق لدى القوى السياسية والوطنية السودانية المشاركة في المؤتمر، وذلك من أجل إنهاء الحرب والأعمال القتالية.

وفي إطار حرص جمهورية مصر العربية على بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان، تستضيف القاهرة مؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويضم المؤتمر كل القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.