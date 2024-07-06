صحة الدقهلية: تحقيق معدل إنجاز 99.9% في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن تحقيق معدل إنجاز 99.9% بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منذ بدء المنظومة بمديرية الصحة، حيث استقبلت عددا من الشكاوى يصل إلى 13395 شكوى من بينها 11678 شكوى فردية، ونحو 1717 شكاوى جماعية.

وأشار "مكين"، إلى أنه طبقا لتقرير رئاسة مجلس الوزراء كانت مديرية الشئون الأكثر استقبالا، وتفاعلا مع شكاوى، والتماسات المواطنين، مشدداً على الاستجابة السريعة للقطاع الطبي مع الاستغاثات، والتعاون مع غرفة عمليات التدخل السريع بمنظومة الشكاوى، حرصاً على أداء دور المديرية في تقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، ومشيداً بالتنسيق مع الجهات المرتبطة معها إلكترونياً في تحقيق نسب استجابات متميزة للشكاوى والطلبات المسجلة.

وأوضحت الدكتورة ولاء الرافعي، مدير إدارة خدمة المواطنين، والمشرفة على منظومة الشكاوى الموحدة، أن عدد الشكاوى الخاصة بمديرية الصحة عبر بوابة مجلس الوزراء هو 13395، وقد تم الرد على 13391 بمعدل إنجاز كلي 99.97%، لافتة إلى أن فرق العمل المختصة بالمنظومة، والجهات قد قامت بمراجعة، وفحص الشكاوى، والطلبات والاستغاثات، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجتها وإزالة أسبابها.