شروط الالتحاق بالمعاهد التمريضية فى الأقصر.. التقديم يبدأ اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

تفتح الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أبوابها للتقديم فى المعاهد التمريضية حسب شروط وضوابط محددة، وذلك حتى الاكتفاء بالأعداد المطلوبة لكل معهد على حدة، حيث تشمل (حورس بنين وبنات – الكرنك بنين وبنات – إيزيس بنات فقط – المجمع الطبي بنين فقط – طيبة بنين وبنات).

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" شروط وضوابط الالتحاق لطلبة الشهادة الإعدادية بالمعاهد التمريضية الـ5 بالمحافظة..

1. يتم فتح باب التقدم للمعاهد التمريضية التابعة للهيئة بدءاً من اليوم السبت

2. تتم الدراسة بالمعاهد التمريضية بنظام الخمس سنوات من طلاب الشهادة الإعدادية للعام الحالى

3. تبدأ التقديمات من اليوم السبت 6/7/2024 وحتي الاكتفاء من الأعداد المطلوبة كل معهد على حدة

4. يتم استلام الكراسات طبقاً للشروط المعلنة بكافة المعاهد من قبل ولى الأمر

5. التقديم يكون للطلبة الحاصلين على 280 حتى 275 درجة لمدة 3 أيام من السبت حتى الاثنين 8 يوليو الجارى

6. التقديم يكون للطلبة الحاصلين على 274.5 درجة حتى 270 درجة لمدة 3 أيام من الثلاثاء 9 يوليو وحتى الخميس 11 يوليو الجارى

7. التقديم يكون للطلبة الحاصلين على 269.5 درجة وحتى 265 درجة من السبت 13 يوليو وحتى الاثنين 15 يوليو الجارى)

8. يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق واختبارات القبول

9. تبلغ المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه مصري لكل صف دراسي بزيادة 2.5% سنوياً خلال الـ5 سنوات

10. تبلغ رسوم سحب لملف 750 جنيها مصريا غير قابلة للاسترداد

11. يجب أن يجتاز المتقدم اختبارات هامة تشمل (الإملاء في اللغة العربية 7 درجات من 10 – اللغة الإنجليزية 7 درجات من 10 – الحاسب الآلى 7 درجات من 10)

12. يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك

13. يجب أن يحصل المتقدم على الشهادة الإعدادية في نفس عام التقدم

14. القبول يكون للمجموع الأعلى وحسب أسبقية التقدم

15. يجب أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية

16. يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حده للحرص على مبدأ التوطين

17. يجب ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة



الشروط والضوابط للإلتحاق بالمعاهد التمريضية للرعاية الصحية في الأقصر