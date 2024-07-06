رابط التحويلات بين مدارس الجيزة للعام الدراسى 2024/2025.. تنتهى 15 أغسطس

كتبت مرام محمد

يسعى كثير من أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة إلى التحويل لأبنائهم الطلاب من مدرسة لأخرى، لذا فتحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة باب التحويلات المدرسية للعام الدراسي 2024/2025 إلكترونيًا، من خلال التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، وذلك حتى الخميس الموافق 15 أغسطس القادم.

لتقديم طلب تحويل بين المدارس بالجيزة، اضغط هنا..

وأوضحت المديرية ضوابط وشروط التحويلات المدرسية على النحو التالي:

- التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط من خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات) (رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام)، ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويًا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفى حال حدوث خطأ قى تسجيل بيانات الطالب فى الفترة المحددة يحق لولى الأمر تعديل ما تم تسجيله على نفس الموقع بالرقم القومى للطالب فى خلال الفترة المعلن عنها.

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد 16/8/2024 لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- نتائج التحويلات على مرحلتين الأولى في شهر (8) والثانية في شهر (9) وعلى ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة استمارة النتيجة المقبول بها الطالب واستمارة التقدم، وتعتبر من ضمن الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى الإدارة التعليمية فقط.

- على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل فى خلال 15 يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.