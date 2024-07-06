دليلك للاستمتاع بإجازة صيفية شاملة من خلال جولة في "نويبع".. صور

سيناء - محمد حسين

الباحثون عن وجهة سياحية تجمع بين الاسترخاء والمغامرة في آن واحد، فإن مدينة نويبع في جنوب سيناء هي الخيار المثالي لقضاء إجازتهم.

"اليوم السابع"، تقدم دليلًا لكيفية الاستمتاع بإجازة صيفية سعيدة في هذه المدينة الساحرة على خليج العقبة بسيناء.

بمجرد وصولك، توجه إلى أحد الفنادق أو المنتجعات السياحية المنتشرة في المدينة، استمتع بالاسترخاء على الشواطئ الرملية الخلابة واستنشق الهواء النقي وأنت محاط بجمال الطبيعة.

استهل يومك بزيارة قلعة نويبع، المعروفة بطابية نويبع، وبُنيت هذه القلعة في عام 1893م، وكانت تستخدم كمركز للشرطة الهجانة.

ستستمتع بجولة في القلعة ومشاهدة تفاصيلها التاريخية، كما يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة للمنطقة المحيطة بها.

خصص يومًا لاستكشاف الحياة البحرية في نويبع، توجه إلى أحد مراكز الغوص واستمتع بالغوص في خليج العقبة، حيث يمكنك مشاهدة الشعاب المرجانية الملونة والأسماك المتنوعة.

إذا كنت تفضل الأنشطة السطحية، يمكنك ركوب قارب زجاجي لمشاهدة الأعماق دون الحاجة للغوص.

لا تفوت فرصة استكشاف صحراء سيناء الرائعة ومفردات جمالها الطبيعي ومعايشة حياة سكانها، وانضم إلى إحدى رحلات السفاري التي تأخذك في جولة مثيرة بين الكثبان الرملية والجبال.

يمكنك زيارة واحة عين خضرة والاستمتاع بجمالها الطبيعي الفريد، وختام اليوم سيكون بجلسة بدوية تقليدية تحت النجوم، حيث يمكنك تذوق المأكولات البدوية والاستماع إلى الموسيقى المحلية.

يمكنك التنزه في المناطق الجبلية حيث ستستمتع بمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والتعرف على الأهمية الدينية للمكان.

اقض بعض الوقت في السباحة أو الاسترخاء بجانب المسبح وزيارة الأسواق المحلية لشراء الهدايا التذكارية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها نويبع.

احرص على تناول وجبة إفطار هادئة على الشاطئ وجولات في المدينة أو الشاطئ وزيارة المزارع التقليدية ومشاهدة أنشطة صيد الأسماك، والاستمتاع بمعالم فريدة تجمع بين التاريخ والطبيعة والأنشطة الترفيهية، واكتشاف جمال سيناء والاستمتاع بأجواء هادئة ومريحة.



الاستمتاع برحلة فى نويبع



البحر



الجبال والبحر



الطبيعة الجميلة فى نويبع



جمال الطبيعة نويبع



جمال الطبيعة



جمال نويبع



ركوب الجمال



طبيعة ساحرة



مشهد رائع من نويبع