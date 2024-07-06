تعرف على تفاصيل مشروع تلال الفسطاط بالقاهرة بعد زيارة رئيس الوزراء

كتب سيد الخلفاوى

تستمر أجهزة الدولة في تنفيذ أعمال إنشاء مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة، والذى تفقده رئيس الوزراء اليوم، وهو على مساحة 500 فدان، وتشمل إنشاء حدائق وتلال ونهر صناعى ومناطق ترفيهية وخدمية، بالإضافة إلى بحيرة عين الصيرة، وساحة مسجد عمرو بن العاص.

ويتم تنفيذ منطقة التلال والوادى وتشمل إنشاء تباب ومسارات وتشكيل نهر أخضر يمر بالزراعات، وسيتم تشكيل التبة الموجودة حالياً إلى ثلاث تباب يمر من خلالها المجرى المائى وتبلغ نسبة التنفيذ 96% لأعمال الحفر والردم و47% لأعمال المشايات.

ويتم تنفيذ منطقة ثقافية تشمل تنفيذ الممر المائي، وصفوف أشجار النخيل، ومنطقة المغامرات، والتلال، والحديقة الإسلامية، ونافورة.

يتم تنفيذ منطقة استثمارية، تشمل مبانى تجارية ومطاعم ومسرح رومانى ونافورة مائية.

يتم تنفيذ أيضا منطقة القصبة، وتشهد تنفيذ منطقة فنادق بمسطح 130000م2 بها فندق سياحى، ومبان خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية.

منطقة المغامرة وتشمل عدداً من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

منطقة الحدائق التراثية، وتشمل تنفيذ مبان للزوار ومطاعم.

منطقة الأسواق، تتكون من منطقة تجارية بمسطح 60000 م2 وتنفيذ 19 محلاً تجارياً، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.