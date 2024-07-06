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تعرف على أولويات وزير التعليم العالى فى 9 نقاط مهمة

السبت، 06 يوليو 2024 07:00 ص
تعرف على أولويات وزير التعليم العالى فى 9 نقاط مهمة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والزميل محمد صبحى
محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة، والتى من بينها:

1- التوسع فى شراكات الجامعات المصرية مع الجامعات الدولية المرموقة.

2- الاستمرار فى تطوير منظومة الطلاب الوافدين بما يعزز مكانة مصر كمركز تعليمى فى المنطقة.

3- تطوير منظومة البعثات للتوسع فى إتاحة الفرص لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

4- تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات للتجاوب مع التخصصات الجديدة والبينية.

5- التوسع فى المستشفيات الجامعية ورقمنة نظام الإدارة بها.

6- الاستمرار فى التحول الرقمى للجامعات المصرية ودعم ممارسات الجامعات الذكية.

7- تدويل تجربة بنك المعرفة المصرى إقليميا ودوليا ودعم تصنيف الجامعات المصرية دوليا.

8- الاستمرار فى تفعيل دور الجامعات المصرية فى المشاركة المجتمعية ودعم الأقاليم الجغرافية.

9- استكمال إنشاء 17 جامعة تكنولوجية.

10- ملف الأنشطة الطلابية، كونه ركيزة أساسية من ركائز بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.







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