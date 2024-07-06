تضم معظم معالم القاهرة التاريخية.. مدبولى: مشروع حدائق تلال الفسطاط لوحة فنية

جدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تأكيده على أهمية مشروع حدائق تلال الفسطاط بوصفه أحد المشروعات المحورية، لاسيما أنه عند الصعود أعلى هذه التلال يمكن رؤية لوحة فنية غاية فى الجمال تضم معظم معالم القاهرة التاريخية.

وقال إن المرحلة الحالية ستشهد بشكل عاجل طرح تشغيل بعض مكونات المشروع أمام الشركات بما يسهم فى تحقيق عوائد يمكن استغلالها فى استكمال المشروع، وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية جاهزة لتشغيل الكثير من المكونات مثل المطاعم.

وأشاد بنشر الكثير من المساحات الخضراء بالمشروع، مؤكدًا أن هذا أمر إيجابى يؤكد أن العمل فى المشروع يمضى على قدم وساق، وأكد على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل زيادة المساحات الخضراء واستدامتها طوال فترة تنفيذ المشروع.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بناء على مخطط للزراعة يراعى الشكل الجمالى، مع وضع آليات لاختيار أنواع الأشجار والتنفيذ والمتابعة والصيانة على مستوى المحافظات والمجتمعات العمرانية.