تايوان تحقق مع نائب رئيس الوزراء السابق تشنج وين تسان لاتهامه بالفساد

أحمد علوى

كشف الحزب الحاكم في تايوان، أن نائب رئيس الوزراء السابق تشنج وين تسان، يخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن السياسي البارز يواجه اتهامات بالفساد.

وقال ووتشينج، المتحدث باسم "الحزب الديمقراطي التقدمي" في بيان السبت، إن تشنج وين تسان يخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة، دون تقديم تفاصيل عن الاتهامات التي يواجهها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن محكمة جزئية ستعقد جلسة استماع بعد ظهر السبت، للبت في طلب الادعاء باعتقال تشينج.

وقالت وكالة الأنباء المركزية ووسائل إعلام أخرى، إن ممثلي الادعاء يشتبهون في أن تشينج قبل الرشوة. ولكن محامي تشينج شدّد على أن موكله لم ينتهك أي قانون، وسيتعاون مع جميع التحقيقات لأنه يريد إثبات براءته.

ويشغل تشنج حالياً منصب رئيس مؤسسة التبادلات عبر المضيق (شبه رسمية)، والتي تقدم الدعم الإداري للتبادلات المدنية بين تايوان وبكين.