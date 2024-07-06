بوركينا فاسو: موجة من الهجمات على المناطق الشمالية والشرقية

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استهدفت الجماعات الإرهابية المسلحة عدة مواقع في أجزاء مختلفة من بوركينا فاسو هذا الأسبوع واضطرت القوات المسلحة إلى التدخل جوا لتدمير القواعد وصد بعض الهجمات .



وأوضح راديو فرنسا الدولي في نشرته الإفريقية أن الوضع مازال مرتبكا في بارتياجا بالمنطقة الشرقية وما زال السكان محتجزين كرهائن منذ هجوم الأحد 30 يونيو وذلك بحسب أحد السكان المحليين هناك .وقُتل ما لا يقل عن 76 شخصًا، معظمهم من الجنود والمتطوعين للدفاع عن الوطن.



وفي وسط الشمال، شنت جماعات مسلحة غارة يوم السبت 29 يونيو على بلدة توجوري، وقتل ما لا يقل عن 28 متطوعا للدفاع عن الوطن وعشرات المدنيين .



وقال أحد السكان هناك :"لم نحصل بعد علي الدعم اللازم ، ويعيش السكان في خوف مستمر ."



وفر العشرات إلى كايا الواقعة على بعد 70 كيلومترا. وفي اليوم ذاته، سقط 24 جنديا، من بينهم ضابطان، في اشتباك مع جماعات إرهابية مسلحة في إحدى بلدات الواقعة في شرق المنطقة الوسطي .



وفي أعقاب حالة تأهب للتصدي لهجمات على مدينة جيبو ومواقع أخرى في منطقة الساحل، نفذت القوات المسلحة ضربات على مناطق تأوي الإرهابيين، وذلك حسبما أكدت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية.