بريطانيا.. حكومة كير ستارمر الجديدة ستضم أكبر عدد من الوزيرات فى التاريخ

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حكومة كير ستارمر البريطانية الجديدة ستضم أكبر عدد من الوزيرات في التاريخ، حيث أصبحت راشيل ريفز أول وزيرة للخزانة على الإطلاق، على الرغم من انخفاض التمثيل العرقي.

وتم انتخاب 89 نائبًا من الأقليات العرقية لعضوية البرلمان بشكل عام، وفقًا لبحث أجرته مؤسسة المستقبل البريطانية، لكن ديفيد لامي، وزير الخارجية، سيكون الوزير الأسود الوحيد في حكومة ستارمر.

ولن تضم أول حكومة عمالية منذ 14 عامًا سوى وزيرتين من أصل آسيوي - شبانة محمود، واحدة من أول نائبات مسلمات في البرلمان في المملكة المتحدة، وليزا ناندي.

وكشفت الصحيفة، أن وزيرين فقط في حكومة ستارمر ذهبا إلى مدرسة خاصة وهما لويز هاي، التي التحقت بمدرسة شيفيلد الثانوية، وأنيليس دودز، التي ذهبت إلى كلية روبرت جوردون في أبردين.

وأوضحت الصحيفة، أن استبدال أعداد كبيرة من أعضاء البرلمان المحافظين بمرشحي حزب العمال يعني أن نسبة الأعضاء المتعلمين تعليما حكوميا ارتفعت من 54% إلى 63%.

ولا يزال هذا أقل بكثير من نسبة 88% من عامة الناس الذين ذهبوا إلى المدارس الأساسية، ولكنه يمثل أعلى نسبة من الوزراء الذين درسوا في المدارس الحكومية على الإطلاق في البرلمان.

وسوف تصبح ديان أبوت، المخضرمة في حزب العمال وأول نائبة سوداء في بريطانيا، أم البيت في البرلمان الجديد، بعد أن خدمت دائرتها الانتخابية في هاكني نورث وستوك نيوينجتون لمدة تقرب من 40 عاما.

وستشغل النساء أكثر من 40% من مقاعد مجلس العموم، وهو رقم قياسي يشمل 46% من أعضاء البرلمان من حزب العمال و24% من نظرائهم من المحافظين.