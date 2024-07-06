بايدن فى مقابلة تليفزيونية: الله وحده القادر على إقناعى بالانسحاب من الانتخابات

كتبت ـ رباب فتحى

أصر الرئيس الأمريكى، جو بايدن على أن "الله " وحده هو القادر على إقناعه بالخروج من السباق الرئاسي الأمريكي في مقابلة تليفزيونية أجراها بهدف تهدئة مخاوف الناخبين وقمع التمرد المتزايد فى الحزب الديمقراطي والذى يطالب بضرورة انسحابه من الانتخابات.

في مقابلة خالية من الزلات الكبيرة ولكن من غير المرجح أن ترضي منتقديه، سأل جورج ستيفانوبولوس من شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية بايدن عن شعوره إذا ظل مرشحًا وخسر أمام دونالد ترامب. وأجاب الرئيس: "سأشعر أننى بخير طالما بذلت كل ما في وسعي وقمت بأفضل عمل أستطيع القيام به، وهذا هو ما يدور حوله الأمر".

وفي ردود أخرى قد يراها خصومه متعجرفة أو بعيدة كل البعد عن الواقع- على حد تعبير الصحيفة- ادعى الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا أنه "يدير العالم" ولا يوجد أحد "مؤهل أكثر منه" ليكون رئيسًا.

وجاءت المقابلة يوم الجمعة في مرحلة حرجة حيث يسعى بايدن لإنقاذ حملة إعادة انتخابه المعرضة للخطر بعد الأداء الكارثي في المناظرة الشهر الماضي. ودعا أربعة من أعضاء الكونجرس بايدن إلى التنحي، وأفيد أن مارك وارنر، الذي يرأس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، يتطلع إلى تجميع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لمطالبة الرئيس بالتخلي عن محاولة إعادة انتخابه.

لكن يوم الجمعة، أثناء حديثه إلى ستيفانوبولوس في ماديسون بولاية ويسكونسن، بعد مسيرة انتخابية نارية، واصل الرئيس المحاصر إطلاق لهجة متحدية، وقال "أنظر. إذا نزل الرب عز وجل وقال: "جو، اخرج من السباق"، فسأخرج من السباق"، وأضاف: "الرب عز وجل لن ينزل."

وأصر بايدن على أنه بعد لقائه مع القادة الديمقراطيين مثل تشاك شومر وحكيم جيفريز ونانسي بيلوسي وحكام الولايات، يواصلون دعمه.