بايدن: طرحنا 206 آلاف وظيفة جديدة خلال يونيو الماضى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إدارته تمكنت من طرح 206 آلاف فرصة عمل جديدة خلال شهر يونيو 2024، ليصل إجمالي عدد الوظائف التي قدمتها منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة في 2021 لحوالي 15.7 مليون وظيفة.

وأوضح بايدن- في بيان، نشره موقع البيت الأبيض، الجمعة- أن إدارته تطمح إلى توفير المزيد من الوظائف، قائلاً "لدينا المزيد من العمل للقيام به، والأجور تنمو بشكل أسرع من الأسعار وينضم المزيد من الأميركيين إلى القوى العاملة، في ظل تحقيق تبلور أعلى نسبة من الأمريكيين في سن العمل منذ أكثر من 20 عاماً".

ووصف بايدن ذلك بأنه "تقدم حقيقي للعائلات التي تتمتع بالكرامة والاحترام، والذي يأتي مع كسب الراتب وتوفير الطعام على الطاولة".

وشدد بايدن، "لا يزال الكثير من الأميركيين يشعرون بالضغط بسبب تكاليف المعيشة. إنني أسعى لخفض التكاليف من خلال مكافحة التلاعب في الأسعار في الشركات، ووضع حد أقصى لتكاليف الأنسولين والأدوية، ودعوة الكونجرس إلى خفض الإيجارات من خلال بناء مليوني منزل جديد".