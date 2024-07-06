السعودية: محاولات لإخماد حريق جبال الباحة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة

إيمان حنا

تواصل فرق الدفاع المدني السعودى محاولات إخماد الحريق الذى اندلع في جبال عقبة الباحة بالمملكة، وانتشر بفعل الرياح والحشائش منذ مساء أمس الجمعة.

وأعلنت إمارة الباحة إعادة فتح عقبة الباحة، وعودة الحركة المرورية بعد إغلاقها بضع ساعات.. وفق"سبق" .

وكان الدفاع المدني قد أعلن مباشرة حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بالباحة، وما زالت أعمال الإخماد مستمرة، ولا إصابات.

ويشارك أيضا طيران الدفاع المدنى في إخماد النيران خلال الساعات القادمة جنبًا إلى جنب مع الفِرق الأرضية الموجودة.

وعلى صعيد متصل، كانت إدارة الإطفاء في مقاطعة بوت في ولاية كاليفورنيا، قد أصدرت أوامر لنحو 13 ألف شخص بإخلاء شمال كاليفورنيا بينما يكافح رجال الإطفاء حريق غابات مستعرًا.

وأعلنت الإدارة على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن حريق طومسون في مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا، التهم أكثر من 3000 فدان، مشيرة إلى أن حريق الغابات بدأ في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بالقرب من مدينة أوروفيل، على بعد حوالي ساعة خارج سكرامنتو.