التصريح بدفن عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 20 سنه مصرعه، وذلك عقب إصابته نزيف بالمخ وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، على إثر سقوطه من علو أثناء عمله على ونش رفع مواد بناء بالطابق الثالث بأحد المباني "تحت الإنشاء"، تم التحفظ على الجثة بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، يفيد بسقوط عامل من علو أثناء العمل بمبنى تحت الإنشاء، وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث لمديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة سوهاج الجديدة بوصول المدعو محمد م ع س 20 سنة عامل إلى مستشفي سوهاج الجديدة مصاباً " بنزيف بالمخ وكسور وكدمات متفرقة بالجسم " إدعاء سقوط من علو، وتوفـي عقب وصوله ومقيم بقسم شرطة سوهاج الجديدة.

وبسؤال والده ممدوح ع س 50 سنة عامل، مصطفي م م 23 سنة عامل شاهد واقعة ويقيمان بذات الناحية أكدا أنه أثناء عمل المذكور علي ونش رفع مواد بناء بالطابق الثالث بأحد المباني " تحت الإنشاء "دائرة القسم إختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لحدوث إصابته ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.