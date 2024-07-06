افتتاح مقر المنطقة الطبية الجديد بالحي السابع في مدينة بدر

كتب أحمد حسن

افتتحت الدكتورة دعاء شحاتة، مدير عام المنطقة الطبية في مدينتي بدر وحدائق العاصمة، والمهندس رضوان محمد عبدالرشيد، رئـيس جهاز تنمية مدينة بدر، مقر المنطقة الطبية الجديد بالحي السابع " حي الأندلس"، وذلك بحضور السيد/ أيمن جمعة، رئيس مجلس الأمناء ولفيف من قيادات الصحة، ومجلس الامناء والقيادات الحزبية والشعبية في المدينة، ومسئولي جهاز المدينة.

وأكد المهندس رضوان عبدالرشيد، أن المقر الجديد للمنطقة الطبية من تنفيذ الجهاز، وتم نقله بنظام نقل الأصول لوزارة الصحة، كما هو متبع بين وزارات الدولة ويحتوى على 18 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية تتكون من: "حمام مستقل، واستقبال، وغرفة لمدير القسم أو الإدارة حسب التقسيم الإداري الداخلي، وسلم رئيسى للمترددين على المكان، وسلم طوارئ، بمساحة أكثر من 1400 متر مربع، ودور كامل منفصل، وأماكن انتظار للمواطنين داخل المقر".

وأضاف رئيس الجهاز، أن المقر الجديد سيسهم في تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لأهالي المدينة والخدمات الصحية والطبية للمنشآت التي تتبع المنطقة الطبية، وذلك في إطار ضرورة متابعة أعمال التنمية بالمدينة والعمل على زيادة عوامل الجذب، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لقاطني المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة دعاء شحاتة، مدير عام المنطقة الطبية في مدينتي بدر وحدائق العاصمة، أن إدارة المنطقة الطبية تعمل بكامل طاقتها داخل المقر الجديد، مما سيسهم في تحسين الخدمات: "الإدارية، والصحية، والطبية" المقدمة لأهالي مدينة بدر وحدائق العاصمة، مشيرةً إلى أن المقر الجديد يدير عدد 5 مراكز طبية، وعدد 5 وحدات طب أسرة، بخلاف المنشآت الجديدة الصحية الجاري تجهيزها وتشغيلها في القريب العاجل.

وهنأت مدير المنطقة الطبية، الحاضرين من قيادات مدينة بدر والأهالي والموظفين على تلك الطفرة الإدارية والصحية التي تنفرد بها "مدينة بدر" في المدن الجديدة بشرق محافظة القاهرة.

وأضافت أنه جارٍ استحداث خدمات صحية وطبية جديدة خلال الفترة المقبلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بشكل مستمر للمواطنين سواء في مدينة بدر أو مدينة حدائق العاصمة، وسيتم افتتاح العديد من المشروعات الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة وجارٍ التجهيز لذلك؛ لتغطية الكثافات العالية الراغبة فى السكن بأحياء المدينة.

وأوضحت أن المنشآت الصحية في المدينة تغطى خدمات: "العيادات الخارجية، التطعيمات والأمصال، التحليل، الأسنان، العلاج الطبيعي، الأشعة، التثقيف الصحي، الصيدلية، خدمات العلاج الحر، وغيرها من الخدمات"، بأسعار رمزية مما يخفف الأعباء على أفراد الأسرة.