إصابة 8 أشخاص فى انفجار شاحنة غاز على طريق سريع بالبرازيل.. فيديو

أحمد علوى

انفجرت شاحنة غاز على الطريق السريع في البرازيل متسببة بكرة نارية ضخمة ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص.

وتظهر لقطات مرعبة سيارات متوقفة على الطريق السريع BR-010 بالقرب من باراجوميناس، شمال برازيليا، بينما تتصاعد ألسنة اللهب من الشاحنة المشتعلة على جانب الطريق.

Watch the moment a tanker truck explodes on the BR-010 highway, between Paragominas and Ulianópolis, in Pará, Brazil 🇧🇷



▪︎ 3 July 2024 ▪︎#explosion #Brazil

🎥 MSP - Brazil pic.twitter.com/APjMx1jjIO — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) July 4, 2024

ويبدو أن أصحاب هذه السيارات اعتقدوا أنهم حافظوا على مسافة آمنة من الناقلة المحترقة، لتنفجر فجأة في مشهد يحبس الأنفاس.

ومن قوة الانفجار تناثر حطام الناقلة في الهواء وهبط على بعد نحو 500 متر، وامتدت النيران أيضا إلى النباتات التي كانت تحيط بالطريق.

وفي وقت لاحق، قال سائق الشاحنة للشرطة إنه توقف على جانب الطريق بعد أن اشتعلت النيران في إحدى الإطارات.