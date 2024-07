إصابة 8 أشخاص فى انفجار شاحنة غاز على طريق سريع بالبرازيل.. فيديو

انفجرت شاحنة غاز على الطريق السريع في البرازيل متسببة بكرة نارية ضخمة ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص.

وتظهر لقطات مرعبة سيارات متوقفة على الطريق السريع BR-010 بالقرب من باراجوميناس، شمال برازيليا، بينما تتصاعد ألسنة اللهب من الشاحنة المشتعلة على جانب الطريق.

Watch the moment a tanker truck explodes on the BR-010 highway, between Paragominas and Ulianópolis, in Pará, Brazil 🇧🇷



3 July 2024

