اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 8 أشخاص فى انفجار شاحنة غاز على طريق سريع بالبرازيل.. فيديو

السبت، 06 يوليو 2024 12:08 م
إصابة 8 أشخاص فى انفجار شاحنة غاز على طريق سريع بالبرازيل.. فيديو انفجار شاحنة أرشيفية
أحمد علوى

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انفجرت شاحنة غاز على الطريق السريع في البرازيل متسببة بكرة نارية ضخمة ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص.

وتظهر لقطات مرعبة سيارات متوقفة على الطريق السريع BR-010 بالقرب من باراجوميناس، شمال برازيليا، بينما تتصاعد ألسنة اللهب من الشاحنة المشتعلة على جانب الطريق.

ويبدو أن أصحاب هذه السيارات اعتقدوا أنهم حافظوا على مسافة آمنة من الناقلة المحترقة، لتنفجر فجأة في مشهد يحبس الأنفاس.

ومن قوة الانفجار تناثر حطام الناقلة في الهواء وهبط على بعد نحو 500 متر، وامتدت النيران أيضا إلى النباتات التي كانت تحيط بالطريق.

وفي وقت لاحق، قال سائق الشاحنة للشرطة إنه توقف على جانب الطريق بعد أن اشتعلت النيران في إحدى الإطارات.

 







انفجار شاحنة غاز

البرازيل

انفجار فى البرازيل




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