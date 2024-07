إجلاء أكثر من 1000 شخص إثر تسرب مياه بسد وسط الصين

أعلنت السلطات المحلية فى الصين، اليوم /السبت/، إجلاء أكثر من 1000 شخص بعد حدوث تسرب بأحد السدود فى خزان جيوفنج فى محافظة بينججيانج بمقاطعة هونان وسط البلاد.



وذكر تحقيق أولى أنه فى حال تفاقم التسرب فقد يتأثر نحو 21 ألف شخص يعيشون فى اتجاه مجرى النهر، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

The Dongting Lake dam breach occurred in Tuanzhou Township, Huarong County, under Yueyang City, Hunan Province, China 🇨🇳



▪︎ 5 July 2024 ▪︎



The affected area near Tuanbei Village covers about 50 square kilometers. The breach was initially about 10 meters wide but has since… pic.twitter.com/K2KdJxhFwf