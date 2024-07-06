اليوم السابع
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السبت، 06 يوليو 2024 09:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إجلاء أكثر من 1000 شخص إثر تسرب مياه بسد وسط الصين

السبت، 06 يوليو 2024 08:39 م
إجلاء أكثر من 1000 شخص إثر تسرب مياه بسد وسط الصين سد الصين
أ ش أ

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أعلنت السلطات المحلية فى الصين، اليوم /السبت/، إجلاء أكثر من 1000 شخص بعد حدوث تسرب بأحد السدود فى خزان جيوفنج فى محافظة بينججيانج بمقاطعة هونان وسط البلاد.


وذكر تحقيق أولى أنه فى حال تفاقم التسرب فقد يتأثر نحو 21 ألف شخص يعيشون فى اتجاه مجرى النهر، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).


وتجرى حاليا جهود الإنقاذ، التى تشمل نقل السكان بالقرب من السد وسحب المياه من الخزان.


وحتى الآن، انخفض منسوب المياه فى الخزان إلى 125 مترا وتمت السيطرة على التسرب بشكل فعال.


ومنذ 16 يونيو، تشهد مقاطعة هونان أشد هطول للأمطار هذا العام لتحطم الأرقام القياسية التاريخية فى بعض المناطق.







الصين

سد

خزان جيوفنج

بينججيانج

هونان




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