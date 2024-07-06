أهم ما جاء فى البيان الختامى لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة (انفوجراف)

كتب عبد الوهاب الجندى

اختتمت القوى السياسية والوطنية السودانية، المؤتمر المنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برعاية مصرية تحت عنوان: "معا لوقف الحرب فى السودان"، وقدمت القوى السياسية والوطنية الشكر للرئيس السيسي، والشعب المصرى كافة على مساندة السودان وشعبها فى الأزمة التى يمر بها.

وشهد المؤتمر الذى عقد السبت، برعاية مصرية، العديد من المناقشات بين القوى السياسية والوطنية السودانية، والتى استمرت إلى عدة ساعات، والتى من هدفها تحقيق التوافق لإنهاء الصراع.

وقدمت القوى السياسية والوطنية السودانية، الشكر لمصر وقياداتها وحكومتها وشعبها، على الجهود المبذولة لحقن دماء أبناء الشعب السودانى، وبحسب البيان الختامي، فإن المجتمعون اتفقوا على المحافظة على السودان كأمة واحدة، والعمل معا من أجل الحرية وتحقيق آمال الشعب السوداني.



أهم ما جاء فى البيان الختامى:

استمرار التشاور بين القوى السياسية والوطنية السودانية من أجل وقف الحرب فى البلاد.

التأكيد على أن الأزمة فى السودان تسببت فى كارثة إنسانية.

الاتفاق على أن الحرب مزقت السودان.

إدانة كافة الانتهاكات التى تم ارتكابها.

السعى لتجاوز الحرب وأهوالها.

ضرورة المصالحة الشاملة والوقف الفورى لإطلاق النار.

ضرورة حماية العاملين فى المجال الإنسانى.

التأكيد على أن الأزمة فى السودان هى الأكبر فى العالم ومن الضرورى وصول المساعدات إلى البلاد.

التشديد على أنه يجب الحفاظ على السودان موحدا.







