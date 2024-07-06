أبرز تصريحات رئيس وزراء السودان السابق عن الدور المصرى فى الأزمة السودانية

كتب عبد الوهاب الجندى

مما لا شك فيه أن مصر لها دور محورى فى أزمة السودان، واليد القوية فى تحريك مساعى وجهود إنهاء الحرب التى يعانى الشعب السودانى الشقيق ويلاتها.

أعرب عن أهمية هذا الدور رئيس وزراء السودان السابق، ورئيس تنسيقية تقدم السودانية عبد الله حمدوك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أدلى بها على هامش مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذى عُقد اليوم السبت فى العاصمة الإدارية فى ، حيث أكد أن دور مصر أساسي وفعال في إنهاء الأزمة والحرب في السودان.

وأضاف حمدوك ـ في تصريحاته ـ أن استضافة مصر لمؤتمر القوى السياسية والوطنية السودانية في القاهرة، يؤكد دورها الفعال وجهودها فى إنهاء الانقسام.

وأعرب عن آماله بأن يكون هناك توافق لدى القوى السياسية والوطنية السودانية المشاركة في المؤتمر، وذلك من أجل إنهاء الحرب والأعمال القتالية.

يذكر أن المؤتمر يضم القوى السياسية المدنية السودانية كافةً، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني- سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.

تأتى استضافة القاهرة للمؤتمر في إطار حرص الدولة المصرية على بذل كل الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التي يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السوداني وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان.

تصريحات رئيس وزراء السودان السابق