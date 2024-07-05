اليوم السابع
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5 أسئلة وأجوبة عن الوقود الصديق للبيئة الـ"بيوديزل "

الجمعة، 05 يوليو 2024 05:48 م
5 أسئلة وأجوبة عن الوقود الصديق للبيئة الـ"بيوديزل " وقود البيوديزل وقود صديق للبيئة
كتبت منال العيسوى

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تسعى الدولة خلال السنوات الماضية، لايجاد حلول بديلة للطاقة ، وانتاج الوقود الحيوى الصديق للبيئة ، حيث تضمنت استراتيجية وزارة البيئة للتعامل مع  اقتصاديات المواد الحيوية، كيفية التحرك بالمسار بالبديل،  الذى بدأت العديد من الدول العمل عليه، وهو"البيوديزل"، حيث يعد من الأفكار الجديدة التى بدأت تعلو بالأفق عالمياً مع مشكلات الطاقة والتكلفة العالية،  بما يساهم فى فتح آفاق جديدة للاستثمار البيئى وفرص عمل خضراء صديقة للبيئة، بناء على بروتوكول التعاون بين وزراتي البيئة والطيران، في حماية البيئة، وتحقيق الأهداف التنمية المستدامة لخدمة مختلف قضايا المجتمع. 
 
 
خلال هذا التقرير نرصد خمس أسئلة واجابات مرتبطة بها حول وقود "بيوديزل"، واستخداماته  والمواد المستخدمة في عملية انتاجه
 

1- ماهو وقود البيوديزل ومسمياته؟

 
وقود البابيوديزل هو الديزل الحيويى، معروف  باسم "البيوديزل"، وهو عبارة عن مركب يتم انتاجه من  خلال عملية كميائية، ويعد من البدائل النظيفة للوقود التقليدي سواء البنزين والسولار.
 

2- ماهى المواد التي يتم انتاج البيوديزل منها ؟ 

يتم انتاج البيوديزل من عملية تكسير الزيت النباتي أو الدهن الحيوانى، كما يتم انتاجه من تفاعله مع الكحول "الميثانول" أو تحلله بفعل بكتريا خاصة يتم زراعتها في مختبرات مخصصة لذلك.
 

 3- ماهى مميزات البيوديزل

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من اهم مميزات البيوديزل او الديزل الحيوي، أنه أقل تلويثا للهواء عن انواع الوقود الأخرى الاحفوري مثل البنزين أوالسولار.
 يساعد على تشكيل سلاسل اقصر واكثر ثباتا بعد تكسر جزيئات الزيت، من صودا كاوية او حامض قوي (الهيدروكلوريك) ، حيث يتوقف على نوعية الزيت المستخدم ودرجة حموضته.
 

 4- هل يتم الاعتماد عليه عالميا؟ 

نعم لجات بعض الدول العالمية الى الاعتماد عليه ، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة  الناجمة عن انواع الوقود التقليدية الأخرى، و يتم اضافة الديزل الحيوي أو البيوديزل الى البنزين بنسبة معينة، ويمكن انتاجه في  أي بلد تحت أي ظرف ولا يحتاج الى تقنيات عالية..
 

5- هل يحتاج البيوديزل الى مواد خام تستخدم فى انتاجه؟

 
-  من المواد التي يتم استخدامها لانتاج البيوديزل ، زيت الطعام المستخدم أو أي زيت نباتي مثل زيت الخروع، أو زيت الجتاروفا والجوجوبا، وأيضا الدهون الحيوانية المستخدمة عقب عمليات معالجة خاصة من الميثانول او الايثانول ، ويمكن استخدام وحدات اعادة تدويرزيوت الطعام،  الى وقود البيوديزل، و بدأت بعض الشركات العالمية في انتاج وحدات تحويل زيوت الطعام المستعملة، أوالزيوت النباتية الى الديزل الحيوي، بسعة انتاج 1 طن كل 8 ساعات  تصل حتى 24 طن كل 8 ساعات.
 






الوقود الحيوى

الوقود النظيف

البنزين

السولار

زيوت الطعام



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