وزير الخارجية السعودى يطلق تصريحا هاما بشأن غزۃ ويقول: قلقون من توسع الحرب فى لبنان

وكالات

قال وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي تكون مهمتها دعم السلطة الفلسطينية، معربا عن قلق السعودية من خطر توسع الحرب في لبنان.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، في كلمة خلال مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد، إلى أنه لا يمكن رؤية أي مؤشر على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد بن فرحان أن السعودية تدعم نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية، مضيفا: "نشاهد كل يوم في غزة والضفة الغربية عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين".

وتابع: "اعتراف إسبانيا ودول أخرى بالدولة الفلسطينية بصيص أمل في معترك تدمير أفق حل الدولتين".

وفي حديثه عن الأوضاع في لبنان، علق وزير الخارجية السعودي قائلا: "قلقون من خطر توسع الحرب في لبنان ولا نرى أي أفق سياسي".

ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد على وقف التوتر على الحدود بين الجيش الإسرائيلي ولبنان.