معاريف: مواجهة بين بن جفير ونتنياهو بسبب قرار إرسال وفد تفاوض دون الرجوع لـ"الكابينيت"

رام الله (أ ش أ)

أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن مواجهة حادة وقعت خلال الليل، فى الحكومة الأمنية المصغرة فى إسرائيل الكابينيت، بعد احتجاج وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن جفير على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إرسال وفد تفاوض للمحادثات غير المباشرة مع حماس قبل إثارة الأمر فى "الكابينيت".

وكشفت الصحيفة عن أن بن جفير، زعيم حزب "العظمة اليهودية"، هاجم نتنياهو بقوله: "لماذا تتخذ القرارات وحدك.. دون مشاركتنا؟ في النهاية، سينتهي بك المطاف وحيدا".

واستنكرت الوزيرة الإسرائيلية الليكودية جيلا جامليل هجوم بن جفير على نتنياهو، وسألته عما إذا كان يهدده، فما كان من بن جفير سوى أن قال: "أنا لا أهدد.. إنه الواقع".

وكان نتنياهو وافق أمس على إرسال وفد تفاوض إسرائيلي للمشاركة في المحادثات غير المباشرة مع حركة "حماس"، وذلك بعد يوم من قول مكتب نتنياهو إن رد "حماس" المعدل على اقتراح صفقة الرهائن هو الأفضل على الإطلاق، وهو ما يفتح الباب للتوصل إلى صفقة يتحرر بموجبها أسرى إسرائيليون من قبضة فصائل المقاومة في قطاع غزة، وأسرى فلسطينيون من السجون الإسرائيلية، ويتوقف بموجبها إطلاق النار.

وأبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مساء أمس، أن إسرائيل مُلتزمة بإنهاء الحرب فقط بعد أن تحقق كل أهدافها.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، الليلة الماضية، أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع، من المُقرر أن يُغادر إسرائيل قريبًا للمشاركة في هذه المحادثات غير المباشرة التي تتم عبر الوسطاء مع حماس دون ذكر المزيد من التفاصيل.