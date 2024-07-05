مصرع شخصين غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة المنصورية بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

لقى شخصان مصرعهما غرقا، اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة المنصورية، وتم انتشال جثمانهما ونقلهما لمشرحة المستشفي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بفيد بورود إشارة من قوات تأمين الطرق، بسقوط سيارة ملاكى فى مياه ترعة المنصورية، ووجود أشخاص بداخلها

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكى داخل مياه ترعة المنصورية، امام قرية نوسا الغيط بمركز ومدينة أجا، أسفر الحادث عن مصرع مازن مجدى احمد الشرقاوي، 20عاما، سيف محمد ابوطالب، 21 عاما مقيمان منية سمنود

تم انتشال جثمانهما، ونقلهما الى مشرحة المستشفى عبر سيارات الاسعاف، وتبين من التقرير الطبى المبدئى أن سبب الوفاة اسفيكسيا الغرق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.