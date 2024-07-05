"مذبحة".. قادة حزب المحافظين فى بريطانيا يعلقون على نتائج استطلاعات الناخبين

سي إن إن

أعرب قادة حزب المحافظين عن شعورهم بالصدمة إزاء الفوز الساحق المتوقع لحزب العمال في الانتخابات العامة في بريطانيا، حيث رجحت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع أن يفوز حزب العمال بأغلبية ساحقة.

وفي حالة فوز الحزب الذي ينتمي إلى يسار الوسط بالانتخابات سينهي حقبة استمرت 14 عاما من حكم المحافظين بطريقة حاسمة ويضع زعيمه كير ستارمر في طريقه ليصبح رئيسا للوزراء في الساعات المقبلة.

وقالت الزعيمة السابقة لحزب المحافظين الاسكتلندي، لشبكة سكاي نيوز: "هذه مذبحة".

وصرح وزير العدل المحافظ السابق روبرت باكلاند، الذي من المتوقع أن يفقد مقعده، لـ"سكاي نيوز" بأنه "اعتاد على الهزيمة ومستعد لها"، لكنه عبر عن أمله في أن تستمر حياته السياسية، وقال مازحا: "سأغادر البرلمان لقضاء المزيد من الوقت في السياسة".

وذكر ستيف بيكر، الذي كان وزيرا للدولة لشؤون أيرلندا الشمالية في عهد ريشي سوناك، لـ"بي بي سي": "ليلة مدمرة للغاية بالنسبة لحزب المحافظين"، ومن المتوقع أيضا أن يفقد بيكر مقعده، وقال: "أعتقد أن سوناك سيفعل ما يعتقد أنه في المصلحة الوطنية".

وقبل وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع، شكر سوناك، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، الناخبين وقال: "إلى مئات المرشحين المحافظين وآلاف المتطوعين وملايين الناخبين: شكرا لكم على عملكم الجاد، ولدعمكم، ولتصويتكم".