عقب وصوله.. محافظ سوهاج الجديد يجرى جولة ميدانية مفاجئة بمدينة أخميم.. صور

سوهاج محمود مقبول

وصل إلى محافظة سوهاج، مساء اليوم، اللواء دكتور عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد، والذى أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظا لسوهاج، وعقب وصوله من القاهرة مباشرة قام محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة أخميم تفقد خلالها عدد من المواقع والشوارع بالمدينة، والتقى عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج.

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد المنطقة الأثرية بأخميم والشوارع المحيطة بها، موجها بوضع خطة وتصور واضح ببرنامج زمنى محدد لتطوير المنطقة بالكامل ورفع كفاءتها وتحويلها إلى متحف أثرى يكون مقصدا سياحيا بالتعاون مع أساتذة كلية الاثار بجامعة سوهاج، ونقل السوق القائم بالمنطقة وتوفير مكان حضاري بديل له، مشيرا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للحدائق والكافيتريات الموجودة بالمنطقة وتطويرها بما يتوافق مع الطبيعة الأثرية للمكان.

ووجه "نورالدين" خلال جولته برفع مستوى النظافة والتجميل بالشوارع ونقل جميع نقاط تجميع القمامة إلى أطراف المدينة، مؤكدا على ضرورة إنشاء منظومة ثابتة للنظافة يلتزم بها الجميع، مشددا على رفع الإشغالات ومنع العشوائيات، كما تفقد المحافظ موقف السيارات بالمدينة ووجه مسئولي مجلس المدينة برفع مستوى النظافة بالموقف، وتلبية مطالب المواطنين، وتنظيم العمل داخل الموقف.

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته بأخميم عددا من الأهالي والمواطنين واستمع إلى مطالبهم وتطلعاتهم خلال الفترة القادمة، واعدا بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواجد الميداني، وتلبية مطالب وتطلعات المواطنين بسوهاج.

يذكر أن اللواء دكتور عبد الفتاح محمد سراج محافظ سوهاج الجديد من مواليد السادس من أكتوبر عام 1963 بمحافظة دمياط، حاصل على الدكتورة في الحقوق من جامعة المنصورة سنه 1999 في موضوع النظرية العامة لتسليم المجرمين دراسات متقدمة في مجال حقوق الانسان وتطبيقاتها في العالم العربي - المعهد الدولي للعلوم الجنائية بسير كوزا، ايطاليا 1990

وهو خريج كليه الشرطة سنه 1985 وعين بها حتى 2003 تم أعارته العمل مديرا للمكتب الفنني بمحافظتي "سوهاج والبحيرة في الفترة من 2003 – 2006، وفي عام 2006 الحق للعمل بقطاع الشئون القانونية وتدرج في عده مواقع به ثم عين مساعد الوزير للقطاع، وعضو المجلس الأعلى للشرطة

له العديد من المؤلفات العلمية والقانونية في مجالات القانون الجنائي، والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان من أهمها، مبادي القانون الجنائي - مجموعه دروس القيت علي طلبه القسم الخاص بكليه الشرطة، ومبدا التكامل في القضاء الجنائي الدولي، تطبيق معاير حقوق الانسان في عالم متغير، اثر التحولات الاقتصادية علي استراتيجيه الأمن المصري، فلسفه العقاب علي جرائم البيئة المواطنة و الأمن القومي

المشاركات ممثلا لمصر بصفه خبي في أعمال فريق العمل العالمي المعني بتعزيز وضع النشرات الحمراء علي المستوي الدولي و المنعقد بمدينه ليون بفرنسا و المشكل بقرار من الجامعية العامة للإنتربول مايو 2010 .

والمشاركة في أعمال اللجان التحضيرية لإعداد مسودة النظام الأساسي للمحكمة الجناية الدولية ضمن مجموعه الجمعية المصرية للقانون الجائية العضو السابق باللجنة العليا للصلاع التشريعي الصادر بتشكيلها قرار ريس مجلس الوزراء رقم 268 لسنه 2020 ، حاصل على نوط الامتياز من الطبقة الاولي ، ساهم في اعداد العديد من القوانين واللوائح.



المحافظ خلال جولته بأخميم



المحافظ وحوار مع السكرتير العام



المحافظ يتفقد ميرت امون



المحافظ يستمع إلى المواطنين



المحافظ يستمع لمواطن من سوهاج



المحافظ يلتقى بعدد من المواطنين



جولة داخل الحديقة