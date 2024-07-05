اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وسط احتفاء كبير من مسلمي تايلاند ..

شيخ الأزهر يؤدِّى صلاة الجمعة بالمركز الإسلامى فور وصوله بانكوك

الجمعة، 05 يوليو 2024 07:12 م
شيخ الأزهر يؤدِّى صلاة الجمعة بالمركز الإسلامى فور وصوله بانكوك شيخ الأزهر يؤدِّي صلاة الجمعة بالمركز الإسلامي فور وصوله العاصمة بانكوك
كتب لؤى على

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وسط احتفاء كبير من المسلمين في تايلاند.. حرص فضيلة الإمام  الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، فور وصول فضيلته إلى العاصمة التايلانديَّة بانكوك، على الذهاب إلى المركز الإسلامي لأداء صلاة الجمعة مع جموع المصلين وتبادل الحديث الودي والصور التذكارية معهم، والاستماع إليهم.

والتفَّ جموع المصلين يتقدمهم إمام مسجد المركز الإسلامي وخطيبه في العاصمة التايلاندية بانكوك شافعي عبدالقادر، حول فضيلة الإمام الأكبر، معربين عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة التاريخية لشيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين إلى بلادهم.

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد وصل ظهر اليوم العاصمة التايلاندية بانكوك، التي تعد المحطة الثانية في جولة فضيلته الخارجية إلى جنوب شرق آسيا، وذلك بهدف تعزيز جسور التواصل مع المسلمين، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

 







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