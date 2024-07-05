شركة كوريا للغاز ترفع سعر الغاز المنزلي بنسبة 6.8% اعتبارا من أغسطس القادم

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قالت شركة كوريا للغاز التي تديرها الدولة اليوم الجمعة إنها قررت رفع سعر الغاز المنزلي بمقدار 6.8% لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية والخسائر المالية المتنامية.



وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فإنه بموجب القرار، سيرتفع سعر الغاز المنزلي ليصبح 22.2 وون (0.02 دولار) لكل ميغاجول في سيئول مقارنة بـ 20.8 وون حاليا حسبما ذكرت الشركة في بيان لها. وسيتم تطبيق السعر الجديد بدءا من الشهر القادم.



وقالت الشركة إن الأسر المتوسطة المكونة من 4 أفراد في سيئول ستشهد زيادة قدرها 3,770 وون في فاتورة الغاز الشهرية بعد التعديل.



وتواجه الشركة صعوبات مالية بسبب عدم قدرتها على رفع تكاليف الطاقة بما يكفي لمعالجة التقلبات في السوق العالمية للموارد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأضافت أنها ستواصل مع ذلك دعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال تنفيذ مشاريع لاستبدال أنظمة التدفئة والنوافذ لتحسين بيئتهم المعيشية.



وذكرت الشركة في البيان أنها ستواصل جهودها لتقليل ارتفاع الأسعار إلى الحد الأدنى والسعي لإقامة مشاريع لدعم الأشخاص الضعفاء لمعالجة البقاع العمياء في مجال رفاهية الطاقة.