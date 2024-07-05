رابط التقديم للصف الأول الثانوى بالجيزة للعام الدارسى 2024/2025

كتبت – مرام محمد

انطلق التقديم للصف الأول الثانوي مرحلة أولى للعام الدارسي 2024/2025 بمحافظة الجيزة للناجحين في الشهادة الإعدادية، وذلك بعد إعلان تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه، إذ تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و190 درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن التقديم يتم إلكترونيًا، ثم يتم التقديم ورقيًّا لمن يتم قبوله من تاريخ 23 يوليو بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

للتقديم للصف الأول الثانوي بالجيزة، اضغط هنا....

وحددت المحافظة التنسيق للتعليم الصناعي بـ235 درجة لكلا من (أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين وإعداد مهنى 230 درجة)، و230 درجة لكلًا من (طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين، طباعة الهرم).

وفيما يتعلق بـالتعليم التجارى والفندقى، اعتمدت المحافظة 250 درجة للهرم الفندقية الرسمية و230 درجة لكلا من (الشهيد أحمد محمود شعبان التجارية، الراية التجارية بنات، الهرم الفندقية المهنية)، و220 درجة لكلا من (الشهيد محمد هشام إسماعيل التجارية بنات، الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة).

واعتمدت المحافظة 205 درجات للجيزة الثانوية الزراعية، و195 درجة للثانوية الزراعية المهنية، و170 درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة، و170 درجة لطهما الثانوية الزراعية وإعداد مهنى 165 درجة، و180 درجة لأبو غالب الثانوية الزراعية، و185 درجة للواحات البحرية الزراعية.