رئيس وزراء بريطانيا الجديد كير ستارمر يؤكد لبايدن دعم بلاده الراسخ لأوكرانيا

وكالات

أكد رئيس الوزراء البريطانى كيرستارمرللرئيس الأمريكى جو بايدن فى أول مكالمة ثنائية دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا "لا يتزعزع".

وأكد بايدن وستارمر - فى اتصال هاتفى جرى بينهما اليوم - على "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأهمية "العمل معا؛ لدعم الحرية والديمقراطية فى جميع أنحاء العالم".

وأكد بايدن، سعى واشنطن للعمل بشكل وثيق مع لندن "بشأن مجموعة كاملة من القضايا الحاسمة التى تؤثر على بلدينا"، والتزام الولايات المتحدة بتعميق التعاون مع المملكة المتحدة فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعبر بايدن عن تطلعه إلى الترحيب برئيس الوزراء ستارمر فى قمة واشنطن، الأسبوع المقبل؛ للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس "الناتو".