اليوم السابع
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الجمعة، 05 يوليو 2024 03:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء: الرئيس وجه الحكومة بالتواصل مع المواطنين لحل شكاواهم.. إنفوجراف

الجمعة، 05 يوليو 2024 03:06 م
رئيس الوزراء: الرئيس وجه الحكومة بالتواصل مع المواطنين لحل شكاواهم.. إنفوجراف رئيس الوزراء

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024.

مدبولى
مدبولى

 

أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تسهم المنظومة بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي بهذا الشأن.

وجه الشكر للوزارات والجهات المعنية المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة؛ بهدف سرعة حل مشكلات المواطنين.







مصطفى مدبولي

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