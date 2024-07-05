"حياة كريمة" لكل المصريين.. مهمة المحافظين الجدد.. غدا فى اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " "حياة كريمة" لكل المصريين.. مهمة المحافظين الجدد.. التجارة والمنطقة الحرة والإسكان الأبرز فى بورسعيد.. الصحة والباعة الجائلون بسوهاج.. الأقصر تنتظر دعما أكبر للسياحة.. البنية التحتية بالمناطق الصناعية لجذب االستثمار فى الشرقية.. التصالح على طاولة محافظ بنى سويف.. والتنمية واستكمال مشروعات "حياة كريمة" بقنا.

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