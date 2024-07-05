حرب غزة.. جانتس ونتنياهو يبحثان تطورات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

إبراهيم حسان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم معسكر الدولة بيني جانتس بحث هاتفيا مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تطورات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر جانتس وفقا لإعلام إسرائيلي: "سندعم في الكنيست أي صفقة تعيد المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.