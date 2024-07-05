تعرف على طرق الوقاية من حرائق المخازن بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت إدارة الحماية المدنية من مجموعة عوامل تساعد فى نشوب الحرائق داخل المخازن وظهرت بشكل متزايد الفترة الماضية، نظرًا للعديد من الأسباب بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ، ومنها..

- إلقاء مواد التدخين مثل بقايا السجائر وأعواد الثقاب بالقرب من المخازن.

- السماح بتواجد أى مواد قابلة للاشتعال بالقرب من مبانى التخزين، ولا بد من مراعاة إغلاق أبواب ونوافذ المخازن دائمًا بشكل محكم.

- التجهيزات والتركيبات الكهربائية ويحدث إصدارات للشرارة الكهربائية بسبب حدوث خلل بالتركيبات الكهربائية بالمخازن ومن السهل اشتعال المواد المتواجدة.

- وجود أجهزة ميكانيكية تعمل بمحركات بداخل المخازن وترتفع درجة حرارتها كثيرًا.

- استخدام الأفران بداخل المخازن واللحام أو القطع.

- أفران الغاز وإهمال إغلاقها بشكل جيد حتى لا يحدث اشتعال للنار بالمكان.

- التخزين السيئ لكراكيب أو مواد سريعة الاشتعال وتتفاعل مع حرارة الجو وتعد من الأسباب الرئيسية لحدوث حرائق بالمخازن.