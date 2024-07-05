بايدن يهنئ ستارمر على رئاسة حكومة بريطانيا

أ ش أ

هنّأ الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم /الجمعة/ رئيس الوزراء البريطانى الجديد، كير ستارمر، على توليه منصبه، مؤكداً تطلع واشنطن للعمل مع ستارمر بشأن مجموعة من القضايا المختلفة.



وأكد بايدن وستارمر - فى اتصال هاتفى جرى بينهما اليوم - على "العلاقة الخاصة" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأهمية "العمل معا؛ لدعم الحرية والديمقراطية فى جميع أنحاء العالم".



وأكد بايدن، سعى واشنطن للعمل بشكل وثيق مع لندن "بشأن مجموعة كاملة من القضايا الحاسمة التى تؤثر على بلدينا"، والتزام الولايات المتحدة بتعميق التعاون مع المملكة المتحدة فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



ووفق بيان للبيت الأبيض، أكد الجانبان - مجدداً - "دعمهما المستمر لأوكرانيا" فى ظل حربها مع روسيا، مشددين على التزامهما المشترك بحماية مكاسب اتفاقية "بلفاست/الجمعة العظيمة"، والعمل مع قادة أيرلندا الشمالية لخلق واستدامة النمو الاقتصادى والفرص".



وعبر بايدن عن تطلعه إلى الترحيب برئيس الوزراء ستارمر فى قمة واشنطن، الأسبوع المقبل؛ للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس "الناتو".