"العمال" يخسر 3 مقاعد لصالح مؤيدين غزة رغم فوزه الساحق بانتخابات بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

على الرغم من الفوز الساحق الذى حققه حزب العمال فى الانتخابات العامة فى بريطانيا، إلا أنه خسر ثلاث مقاعد ذهبت لصالح مرشحين مستقلين مدافعين عن غزة، وتنافس معه بشكل متقارب آخرين، حيث أثرت أزمة الشرق الأوسط على ليلة مبهجة لكير ستارمر، بحسب ما قالت صحيفة الجارديان البريطانية.

كان جوناثان أشوورث، وزير مكتب حكومة الظل فى حزب العمال أحد أبرز الخاسرين فى ظل تصاعد الدعم للمرشحين المؤيدين للفلسطينيين فى المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية من المسلمين.

وخسر أشوورث مقعده فى ليسر ساوث لصالح المرشح المستقل شوكت أدم، الذى ردد بعد فوزه بفارق ألف صوت: " هذا من أجل غزة".

وفى بلاكبيرن، الدائرة الانتخابية التى كان يشغلها وزير الداخلية السابق جاك سترو، خسرت كيت هولرن من حزب العامال بفارق أقل من 200 صوت أمام المستقل عدنان حسين. وفى ديوسبرى وباتلى، خسرت هيذر إقبال المستشارة السابقة لوزيرة خزانة حكومة الظل راشيل ريفز بفارق 7000 صوت أمام إقبال محمد.

وفي العديد من المقاعد الأخرى، كان المرشحون المستقلون ينافسون أعضاء البرلمان البارزين من حزب العمال، بما في ذلك في إلفورد، حيث فاز وزير الصحة في الظل، ويس ستريتنج، بفارق 528 صوتًا فقط عن أقرب منافسيه، ليان محمد.

وفي برمنجهام هودج هيل، فاز الوزير السابق ليام بيرن بفارق يزيد قليلاً عن 1500 صوت على جيمس جايلز، مرشح حزب "عمال بريطانيا" الذي يتزعمه جورج جالاوي.

اعترف رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، اليوم الجمعة، بهزيمة المحافظين فى الانتخابات التشريعية البريطانية، قائلا إنه يتحمل "المسؤولية"، وذلك بعد فوز ساحق لحزب العمّال.

وأقرّ سوناك بأن "حزب العمال فاز في هذه الانتخابات التشريعية"، مضيفا بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابيّة في ريتشموند بشمال إنجلترا، أن "الشعب البريطاني أصدر حكما واضحا الليلة.. وأنا أتحمل مسؤولية" هذه الهزيمة.

وحقق حزب العمال انتصاراً ساحقاً، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينج ستريت أمام زعيمه، كير ستارمر.